Carole Bouquet en couple avec une femme ? Elle revient sur cet épisode avec Clio Goldsmith

En couple avec une femme au cinéma cet été, Carole Bouquet aurait bien aimé expérimenter ce genre de relation dans la vraie vie. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Paris Match du 12 août 2021, l'actrice et sa partenaire Monica Bellucci ont assuré la promotion de la nouvelle comédie Les fantasmes, réalisée par les frères Foenkinos. Un entretien durant lequel les deux comédiennes, complices, ont évoqué leur rapport à l'amour et la sexualité en toute franchise.

Carole Bouquet est d'abord revenue sur la rumeur de romance avec l'actrice française Clio Goldsmith, remontant aux années 1980. "Clio et moi avons habité ensemble durant un an, à New York. Ensuite, quand je suis partie tourner en Italie, toute la presse m'a parlé de ma liaison avec elle. Pur fantasme, je suis tombée des nues, s'et-elle souvenue auprès de nos confrères. Pour vous dire la vérité, je trouve presque dommage de ne pas l'avoir fait..."

La mère de Dimitri Rassam (40 ans) et Louis Giacobetti (34 ans) a également confié être "triste" de ne pas "avoir aussi aimé les femmes" : "Mes enfants vont hurler, mais... désolée, c'est vrai, je trouve ça dommage, a ajouté l'ancienne James Bond girl de 63 ans. Mis à part ce regret, je considère les femmes comme des soeurs que je reconnais. Je n'ai d'ailleurs jamais été envieuse ni jalouse d'une autre femme. Y compris dans le domaine de l'amour."

La star des films Cet obscur objet du désir, Rive droite, rive gauche ou encore Trop belle pour toi a d'abord été en couple entre 1978 et 1985 avec le producteur Jean-Pierre Rassam, le père de son fils Dimitri. Elle a ensuite partagé la vie du réalisateur et photographe Francis Giacobetti, avec qui elle partage son autre fils Louis. L'égérie Chanel, et belle-mère de Charlotte Casiraghi, a par la suite été mariée avec le chercheur Jacques Leibowitch, avant de se rapprocher d'un certain Gérard Depardieu à la fin des années 1990... Depuis 2014, elle vit avec Philippe Sereys de Rothschild.

Retrouvez le film Les fantasmes, des frères Foenkinos, au cinéma à partir du 18 août 2021.