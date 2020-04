Carole Bouquet : Gérard Depardieu, Jean-Pierre Rassam... Les hommes de sa vie

Carole Bouquet est une figure emblématique du cinéma français. En même temps que le public a découvert ses nombreux films, il a suivi ses histoires d'amour. Plusieurs romances ont particulièrement marqué la vie de l'actrice.

De 1978 à 1985, Carole Bouquet a partagé la vie du producteur Jean-Pierre Rassam, qu'elle a épousé en 1982. De leur relation est né un enfant, Dimitri Rassam, qui est depuis juin 2019 le mari de Charlotte Casiraghi. En mars 2020, au cours d'une interview accordée à Vanity Fair, Carole Bouquet était revenue sur leur rencontre, qu'elle n'oubliera jamais. "Je l'ai rencontré juste en revenant de New York, dans un bureau avec Alain Sarde et Jean-Luc Godard, avait-elle raconté. Et durant vingt bonnes minutes, ni l'un ni l'autre n'ont parlé. J'aurais voulu rentrer sous terre. Puis un monsieur qui marchait comme Charlie Chaplin est entré dans le bureau et s'est mis à parler, parler, parler, et ce type m'a sauvée. Je ne savais pas du tout qui c'était. Je ne savais pas qu'il avait failli avoir un empire de cinéma entre ses mains." Mais leur histoire d'amour s'est brutalement arrêtée le 28 janvier 1985, lorsque Jean-Pierre Rassam est mort à l'âge de 43 ans. Un accident pour Carole Bouquet. "Ni suicide ni overdose comme on l'a dit – on a raconté beaucoup de choses fausses, avait-elle déclaré à Vanity Fair. C'est un accident, ce qu'il s'est passé. Il ne se ménageait pas, prenait du Gardenal pour se protéger des dégâts de l'héroïne. Mais après des années d'excès, le corps réclame sa dette. Je l'ai cru invincible, Rassam. Mais quand on a été trop loin dans l'autodestruction, on ne revient pas facilement sur terre."

Jean-Pierre Rassam a changé sa vie

De ces nombreuses années passées auprès du père de son fils Dimitri, elle ne garde que de bons souvenirs : "Elles ont changé ma vie, mes années avec Rassam. Des années extraordinaires que je souhaite à tout être humain. Je l'ai aimé plus que tout. Il a arrêté à ce moment-là toute drogue, alors qu'il en était prisonnier. Il a eu de nouveau envie de vivre, de produire. On a fait un enfant, Dimitri, né en 1981. S'il avait continué de se droguer, je n'aurais pas fait un enfant avec lui."

Carole Bouquet a ensuite été en couple avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti. De cette histoire d'amour est né son autre fils, Louis, en 1987.

En 1992, la star de Lucie Aubrac de Claude Berri (dont Jean-Pierre Rassam était le beau-frère) s'est remariée. Elle a épousé le chercheur Jacques Leibowitch, spécialiste du sida décédé en mars dernier. En 1996, Carole Bouquet tombe sous le charme d'un certain Gérard Depardieu.

De l'amitié à l'amour avec Gérard Depardieu

Dans le même numéro de Vanity Fair, l'actrice césarisée en 1990 pour son rôle dans Trop belle pour toi (avec Gérard Depardieu) était revenue sur la façon dont leur amitié s'est transformée en amour. "J'avais une tendresse immense pour cet ami et une admiration infinie pour cet acteur, Gérard étant pour moi quelqu'un d'une puissance de jeu inégalée. Puis, un jour, il vivait seul, il s'était séparé, il aimait venir chez moi me raconter des histoires... J'étais seule aussi, je venais d'avoir 40 ans... Et je me mets à le regarder autrement. D'un ami merveilleux, je l'ai regardé comme un homme", avait-elle raconté. Le couple s'est séparé en 2005.

En 2014, en plein Festival de Cannes, Carole Bouquet a créé la surprise en officialisant sa nouvelle d'histoire d'amour avec Philippe Sereys de Rothschild. Sa romance avec le fils de Philippine de Rothschild et de Jacques Sereys est toujours d'actualité.