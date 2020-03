Jacques Leibowitch : Mort du médecin spécialiste du VIH et du sida

Le docteur Jacques Leibowitch était une sommité internationale de la médecine, chercheur unique et précurseur. Il est mort le 4 mars 2020 à l'âge de 77 ans. Ce médecin immunologiste et spécialiste du sida était reconnu pour ses contributions à la connaissance du VIH, du virus du sida, mais aussi son traitement. Au cours de sa carrière, il n'a pas cessé de révolutionner la trithérapie, cherchant encore et toujours comment améliorer la prise médicamenteuse pour les patients.

Au début des années 80, un étrange virus vient des États-Unis. Un patient, puis cinq, puis d'autres... Jacques Leibowitch a été le premier en tout ou presque : à évoquer un rétrovirus, à parler de la contamination par voie sanguine, à se battre pour les multithérapies.

Rattaché au service d'infectiologie de l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches et maître de conférences dans diverses universités, il anime le programme thérapeutique ICCARRE (Intermittents en Cycles Courts, les Anti Rétroviraux Restent Efficaces). Cette nouvelle solution qui propose une réduction drastique des traitements anti-VIH limités à quelques pilules prises une, deux, trois ou quatre jours par semaine au lieu des sept jours d'ordinaire prescrits. Ces posologies médicamenteuses réduites étant sans doute "adéquates, nécessaires et suffisantes". Le patient toujours. Coûte que coûte.

Il s'applique également à vulgariser le sida pour atteindre le plus grand nombre, notamment grâce à deux ouvrages dont il est l'auteur : Un virus étrange venu d'ailleurs (1984) et Pour en finir avec le sida (2011).

Jacques Leibowitch a été l'époux de l'actrice Carole Bouquet entre 1992 et 1996, flirtant ainsi avec le monde des célébrités et permettant aussi de les sensibiliser à la cause qu'il défendait. Il a été fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'Honneur en 1993.