Mort de Michel Bouquet : un hommage national annoncé, la date révélée

En s'éteignant le 13 avril 2022 à l'âge de 96 ans, Michel Bouquet a laissé de nombreuses âmes dans la peine et la douleur. L'homme à l'impressionnante carrière, tant au théâtre qu'au cinéma, ne vivait que pour la comédie. Jamais Michel Bouquet n'a pu décrocher, même lorsqu'il disait que c'était fini.

Au lendemain de sa mort, l'Elysée a annoncé qu'un hommage national sera rendu à l'acteur le 27 avril aux Invalides, "conformément au souhait de la famille." Michel Bouquet (qui n'a aucun lien de parenté avec Carole Bouquet) était marié depuis un demi-siècle avec la comédienne Juliette Carré.

Emmanuel Macron, qui sera encore en fonction qu'il soit réélu ou non le 24 avril, présidera la cérémonie, en l'honneur de Michel Bouquet. Le président de la République, opposé à Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle, avait rendu au comédien juste après l'annonce de sa mort. "Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran. Un monstre sacré nous a quittés", avait écrit Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Un message illustré par une photo de lui avec Michel Bouquet.

Les deux hommes s'étaient rencontrés à plusieurs reprises. En 2017, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron s'étaient rendus à une représentation de Tartuffe au théâtre de La Porte Saint-Martin. Ils s'étaient rendus dans les loges pour échanger avec Michel Bouquet. Quelques mois plus tôt, ils s'étaient retrouvés lors de la générale de la pièce A tort et à raison au théâtre Hébertot (voir le diaporama).