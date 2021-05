Jean Castex amateur de livres coquins ? Une anecdote le met dans l'embarras

En pleine tournée dans toute la France pour rendre visite aux centres de vaccinations alors que la campagne bat son plein, Jean Castex a fait un détour à Vic-Fezensac vendredi 14 mai dernier, cette petite commune du Gers dont il est originaire. Le Premier ministre y était très attendu par tous les habitants. Il faut dire que le bras droit d'Emmanuel Macron y est un peu une superstar et tous ont cherché à l'approcher. Certains ont même entrepris de lui rappeler des souvenirs de son enfance, bien loin de Matignon. Des rencontres et un saut dans le passé qui a fait plaisir à Jean Castex, jusqu'à ce qu'il tombe... sur Renée.

Et pour cause, la retraitée qui a travaillé pour sa famille dans le passé, a laissé échapper une anecdote quelque peu gênante. Et ce, devant les caméras des journalistes présents ! Les équipes de Quotidien ont notamment capté ce moment et l'ont diffusé sur TMC lundi 17 mai 2021. "Parmi les différentes catégories de personnes qu'il a croisé, il en manque une : la personne qui te fout la honte en public", a expliqué Yann Barthès avec humour devant la séquence.

"Je suis fière de toi, mon petit Jean !", entend-t-on marteler Renée, très heureuse de revoir le politicien. "Tu es beau comme ton grand-père et ton père", a-t-elle même ajouté. Et puis, est arrivé le dérapage. "Tu n'avais pas des livres de femmes nues toi ?", lui a-t-elle demandé sans transition. Un grand moment de malaise pour Jean Castex qui ne savait tout simplement plus où se mettre. "Ah ça fait... Non, non, bon là on va changer de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?", a-t-il balbutié avant de rapidement se diriger vers d'autres badauds. Des images qui donnent en tout cas le sourire et qui ont beaucoup amusé la galerie.