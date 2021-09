Emmanuel Macron giflé : son agresseur n'a "aucun regret", déjà sorti de prison il fanfaronne

En juin dernier, le président de la République Emmanuel Macron effectuait un déplacement sur le terrain dans la Drôme et, alors qu'il se rendait devant des badauds qui attendaient derrière une barrière, un homme avait réussi à le toucher au visage. Très vite interpellé, on avait appris qu'il s'agissait d'un certain Damien Tarel, âgé de 28 ans et sans emploi. Présenté en comparution immédiate deux jours après les faits, il avait écopé de 4 mois de prison ferme. Il est désormais sorti.

Comme le rapporte BFMTV ce samedi 11 septembre 2021, Damien Tarel a donc quitté sa cellule du centre pénitentiaire de Valence. Il a pris la parole devant les caméras. "En prison, j'ai eu beaucoup de lettres de soutien. Je pense que si j'ai pu tenir c'est grâce à tous les soutiens qui m'ont notamment envoyé des livres, des choses comme ça", a-t-il affirmé, ajoutant n'avoir "pas le droit" de raconter comment cela s'était passé pour lui au quotidien en prison. Il a ajouté qu'il envisage de marcher ce samedi lors de la nouvelle journée de manifestation contre le pass sanitaire.

Questionné sur un éventuel regret de son geste, qui avait largement choqué la classe politique de tous les bords ainsi que la première dame Brigitte Macron, le jeune homme l'a joué bravache : "Aucunement, je n'ai aucun regret." Quand il se mettra en quête d'un travail, reste à savoir s'il gardera le même discours que les employeurs découvriront qui il est... Pour rappel, Damien Tarel, passionné du Moyen Age avait frappé le président de la République au visage au cri de "Montjoie Saint-Denis" et de "A bas la Macronie !". Il avait reconnu avoir des opinions politiques très ancrées à la droite de la droite...