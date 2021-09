Brigitte et Emmanuel Macron : Cette promesse faite à Stéphane Bern que le couple a respecté !

Emmanuel Macron multiplie les déplacements. Le président de la République s'est ainsi rendu à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, afin d'aller visiter le Musée Marcel Proust - Maison de Tante Léonie. Une découverte faite en bonne compagnie.

En effet, le président était accompagné de sa femme la première dame Brigitte Macron. Le couple s'est offert un beau bain de foule malgré la pluie qui tombait, allant serrer des mains le long des barrières de sécurité et, heureusement, sans aucun incident à déplorer ; récemment, l'homme qui avait réussi à gifler Emmanuel Macron, a été libéré de prison. Le chef de l'Etat, son épouse et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont pu en apprendre un peu plus sur les lieux grâce à Jérôme Bastianelli, président de la Société des Amis de Marcel Proust, ainsi que l'animateur Stéphane Bern.

Ce dernier, chargé de mission en faveur du patrimoine français, s'était engagé à convaincre le leader LREM de faire le déplacement. "Je ferai venir Macron dans la maison de Proust", avait-il promis aux élus locaux selon les informations du journal Le Parisien. Lui a tenu parole et le président a aussi respecté sa promesse en venant faire la visite. Un déplacement fait en amont des Journées européennes du patrimoine, qui ont lieu les 18 et 19 septembre.

Le musée, où le mythique écrivain Marcel Proust a passé beaucoup de temps dans son enfance, va prochainement recevoir la coquette somme de 400 000 euros grâce aux fonds récoltés par le Loto du patrimoine. Fonds qui contribueront ainsi à financer des travaux de rénovation. A l'issue de sa visite, Emmanuel Macron a signé d'un mot dans le livre d'or : "On y retrouve des présences, on y voit des moments, on croit y reconnaître des odeurs, jusqu'à comprendre qu'ici la littérature a pris possession des lieux pour habiter nos vies."