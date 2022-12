Amal Clooney en galère dans sa robe moulante, son époux George à la rescousse !

Les prix culturels les plus prestigieux de Washington ont été remis, en présence du président Joe Biden, de son épouse Jill et de la vice-présidente Kamala Harris, le dimanche 4 décembre 2022. Ce soir-là, chacun s'était mis sur son trente-et-un pour assister à la 45e cérémonie des prix annuels du grand centre culturel, le Kennedy Center. Parmi la liste des quelques récompensés, on retrouve notamment le comédien et cinéaste oscarisé George Clooney, qui sortira The Boys in the Boat, son prochain film en tant que réalisateur, l'année prochaine. Ce dernier était, évidemment, accompagné de sa divine épouse, Amal, pour assister à l'évènement.

Sur le tapis rouge installé du côté du Kennedy Center de Washington, George et Amal Clooney ont effectivement fait le spectacle. Vêtue d'une longue robe signée des mains de la Maison Valentino, la sublime avocate a même eu besoin d'un coup de pouce de son mari pour que la longue cape attachée au reste de sa tenue reste en place. Bien sûr, le papa d'Ella et Alexander, 5 ans, n'est pas le seul à avoir reçu les distinctions du jury. Ont également eu droit à un prix : l'autrice-compositrice-interprète Amy Grant, la chanteuse légendaire de soul et gospel Gladys Knight, Tania León, Bono et son groupe U2, l'irlandais The Edge - de son vrai nom David Howell Evans -, Adam Clayton et Larry Mullen Junior.

Etre mentionné au même titre que le reste de ces incroyables artistes est un honneur

"Moi qui ai grandi dans une petite ville du Kentucky, je n'aurais jamais imaginé être assis un jour au balcon des Honneurs du Kennedy Center, explique George Clooney dans un communiqué rapporté par l'AFP. Etre mentionné au même titre que le reste de ces incroyables artistes est un honneur." Cette cérémonie, qui sera diffusée sur les grandes chaînes américaines le 28 décembre prochain, avait été précédée d'un dîner d'honneur, le samedi 3 décembre 2022 au département d'Etat, en présence du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Parmi les invités de la 45e cérémonie des prix annuels du Kennedy Center, on relève notamment Sheryl Crow, Jason Moran, Alicia Hall Moran, Margaret Brennan, Yado Yakub, Michael Tilson, Edward Villella, Don Cheadle, Norah O'Donnell, Richard Kind, Diane Dewhirst, Patrick Leahy, Martina Arroyo, Biden Owens, Missy Owens, Antony Blinken, David Rubenstein, David Jammy, Liz K, Vince Gill, Chita Rivera, Lisa Mordente, Garth Brooks, Tricia Yearwood, Michael McCaul ou encore Herbie Hancock.