George Clooney : ses jumeaux de 5 ans déjà "un peu plus intelligents que lui", il se confie comme rarement

Cette semaine, George Clooney - qui était récemment à Londres pour l'avant-première du film Ticket to Paradise dans lequel il forme un superbe duo avec Julia Roberts - a fait des révélations étonnantes concernant ses jumeaux Ella et Alexander, nés de son union avec Amal Alamuddin. "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suppose qu'ils sont un peu plus intelligents que moi, alors ils feront probablement quelque chose - ils parlent déjà trois langues, alors que j'apprends toujours l'anglais", a-t-il déclaré avec humour à la Roybal School of Film and Television Production Magnet de Los Angeles mercredi, alors qu'il était interrogé sur les futures études de ses enfants par une journaliste d'Entertainment Tonight.

Si l'acteur de 61 ans s'est rendu à cette école - qui a ouvert ses portes le mois dernier - c'est parce qu'il la soutient "afin de diversifier les équipes de production hollywoodiennes" a rapporté le Los Angeles Times. Il a ainsi profité de cette occasion pour évoquer ses enfants, ce qu'il ne fait que très rarement. Mais en novembre 2020, à l'occasion d'une interview accordée au magazine GQ, - qui avait alors désigné l'acteur comme l'Icône de l'année - il avait déjà révélé que son fils était polyglotte, alors que l'entretien était effectué par visioconférence en raison de la pandémie et notamment de l'asthme du petit garçon.

Un papa fier !

George Clooney, qui s'est déjà dit surpris par l'arrivée de jumeaux dans sa vie, a ainsi affirmé qu'Alexander parlait "couramment italien", l'invitant alors à venir s'asseoir sur ses genoux afin de le prouver face-caméra. Ce qu'il n'a pas tardé à faire, en répondant "Molto caldo" après que son père lui a demandé de dire "C'est très chaud" en italien. Cet atout pourrait notamment s'expliquer par le fait que cette jolie famille possède une ravissante villa située aux bords du lac de Côme dans le nord de la Botte. En tout cas, cela rend le héros de Gravity très fier, lui qui s'estime également très heureux d'avoir une femme comme la sienne dans sa vie.

"Il ne fait aucun doute que le fait d'avoir Amal dans ma vie a tout changé pour moi. C'était la première fois que tout ce qu'elle faisait et tout ce qui la concernait était infiniment plus important que tout ce qui me concernait", confiait-il à CBS Sunday Morning, toujours en 2020. Un père et mari comblé !