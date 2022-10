Julia Roberts fiancée à une star de série : ils ont rompu quelques jours avant le mariage

L'incontournable Julia Roberts fête ses 55 ans ce vendredi 28 octobre 2022. Elle est l'une des actrices les plus douées de sa génération et de son époque.

En août 1990, alors qu'elle est encore au début de sa prestigieuse carrière, Julia Roberts, alors âgée de 22 ans, se fiance avec l'acteur Kiefer Sutherland qui se fera connaître plus tard grâce à son rôle de Jack Bauer dans la 24 heures chrono. C'est sur le tournage du film L'Expérience interdite (1990) que les deux jeunes acteurs se rencontrent. En juin 1991, les deux tourtereaux décident de rompre leurs fiançailles quelques jours avant leur mariage.

Pourtant, tout était prêt pour organiser un mariage de folie à Hollywood. Plus de 100 personnes étaient conviées à cet événement, notamment les quatre demoiselles d'honneur de Julia Roberts dont sa maquilleuse Lucienne Zammit, ses agentes Elaine Goldsmith et Risa Shapiro et l'actrice Deborah Porter. La mariée prévoyait une robe sur mesure à hauteur de 8000 dollars avec une longue veste qui se transformerait en mini-robe. Mais, quelques jours avant leur mariage qui devait se tenir le 14 juin 1991, Julia Roberts a entretenu un début de relation avec Jason Patric qui est le meilleur ami de Kiefer Sutherland. Par la suite, Julia et Jason se sont envolés pour Dublin en Allemagne. C'est le début d'une histoire d'amour qui durera jusqu'en 1993.

Nous filions le parfait amour depuis deux ans avec Julia

Dans une interview à Public en septembre 2021, Kiefer Sutherland, qui s'est par la suite marié avec Kelly Winn dont il est divorcé depuis 2004, est revenu sur sa rupture brutale avec Julia Roberts : "Un truc de dingue. J'ai appris, de la bouche d'une strip-teaseuse que je ne connaissais pas, que Julia ne souhaitait plus convoler avec moi parce que j'avais, paraît-il, déjà demandé en mariage cette jeune femme (...) Nous filions le parfait amour depuis deux ans avec Julia. J'ai eu beau lui expliquer que je ne connaissais pas cette fille, le mal était fait." L'acteur de 55 ans a également confié ne pas avoir de rancoeur envers son ex-fiancée : "Est-ce que je lui en ai voulu ? Non. Je ne suis pas facile à vivre et Julia avait probablement ses raisons"

Désormais, Julia Roberts est mariée depuis 2002 à Daniel Moder avec lequel elle a trois enfants : Hazel et Phinnaeus "Finn" nés le 28 novembre 2004 et Henry né le 18 juin 2007.