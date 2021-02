Julia Roberts, son mariage avorté avec Kiefer Sutherland : elle s'est enfuie trois jours avant !

Dans le film Just Married sorti en 1999, Julia Roberts incarne une femme phobique de l'engagement qui ne peut s'empêcher de larguer ses fiancés quelques jours avant le mariage. Tiré ou non de faits réels, l'actrice a effectivement quitté l'un de ses ex 72 heures seulement avant leur union qui devait être célébrée le 14 juin 1991. L'homme en question ? Kiefer Sutherland.

Julia l'avait rencontré sur le tournage du film L'Expérience interdite en 1990. Moins d'un an plus tard, les amoureux avaient décidé de se marier mais l'actrice avait finalement décidé de tout annuler trois jours seulement avant la grande cérémonie. Pire, l'actrice de Pretty Woman avait même craqué pour l'un des amis de son fiancé, Jason Patric. Effondré après cette rupture, l'acteur de 24 heures chrono avait ensuite sombré dans l'alcool avant de rencontrer sa femme Kelly Win.

Vingt-cinq ans plus tard, il avait décidé de parler de cette brutale séparation au magazine People. Très pragmatique, il révélait : "Je pense qu'elle était très réaliste et c'est mieux comme ça. Je crois que c'est difficile d'expliquer toute la pression qu'il y avait. Nous étions jeunes, très amoureux et nous avons voulu nous marier. Elle était l'une des femmes les plus connues au monde, et notre mariage, qui était censé être une union entre deux personnes, est devenu quelque chose d'énorme. J'imagine qu'elle a eu la force de se dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage, dans tout ça, pour être capable de dire 'je ne peux pas le faire"; Visiblement apaisé et plus serein vis-à-vis de cette rupture, il ajoutait : "Elle a été honnête envers elle-même. Je pense que c'est beaucoup mieux."

Il y avait une grande connexion entre nous...

En 2009, l'acteur revenait également sur son mariage avorté avec Julia en révélant à ELLE UK : "Il y avait une grande connexion entre nous mais... c'était plus comme des amis, que la relation passionnée qu'elle ou moi aurions voulue. Elle l'a compris, moi pas." Un homme bienveillant qui a visiblement tourné la page et pardonné à son ancienne fiancée.

Depuis, Julia Roberts s'est mariée à Daniel Moder et est devenue maman de trois enfants : Henry Daniel (13 ans) et les jumeaux Phinnaeus Walter et Hazel Patricia (16 ans). De son côté, Kiefer Sutherland a été marié à Camelia Kath de 1987 à 1990 et à Kelly Winn de 1996 à 2004. Papa de Sarah Jude Sutherland (32 ans, né de son union avec Camelia), il est désormais en couple avec Cindy Vela depuis 2014.