Julia Roberts en bikini : Farniente en vacances avec son mari Daniel Moder

Les vacances en famille sur la plage, rien de mieux pour souffler et se retrouver, loin de la routine du reste de l'année. C'est encore mieux quand on a de l'argent pour louer une villa de rêve (et le personnel qui va avec). C'est dans cet esprit que Julia Roberts s'en envolée pour le Mexique, début février, accompagnée de son mari Daniel Moder et de leurs trois enfants, les jumeaux Hazel et Phinnaeus (15 ans) et Henry (12 ans). C'est à Puerto Vallarta que la petite famille a posé ses valises pour profiter de la station balnéaire, réputée pour ses plages paradisiaques.

Au programme de ce séjour, séance de surf quotidienne pour Daniel (qui se fait également appeler Danny) pendant que du côté de l'actrice et des enfants on est plutôt team farniente et baignades reposantes dans la piscine. Entre 2 cocktails, le couple semblait nager en plein bonheur et se retrouver comme jamais. L'occasion également d'observer Julia Roberts dans un charmant bikini noir. Et à 52 ans, la star de Pretty Woman et Coup de foudre à Notting Hill est plus radieuse que jamais.

La fan number one de Paul Pogba et son époux vivent une belle histoire d'amour depuis déjà 20 ans et se sont mariés en 2002. Ils se sont rencontrés en 2000 sur le tournage du film Le Mexicain et vivent depuis cette époque loin de Hollywood dans un ranch vers Taos, dans l'état du Nouveau-Mexique.

Julia fait bien de se reposer car l'année 2020 s'annonce chargée. Elle s'apprête en effet à tourner la nouvelle série Gaslit, dans laquelle elle partage l'affiche avec Sean Penn, Armie Hammer et Joel Edgerton. Cette fiction qui reviendra sur l'affaire du Watergate est une adaptation du podcast Slow Burn du média Slate.