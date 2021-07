Julia Roberts : Sa fille Hazel a déjà 16 ans, elle défile sur le tapis du Festival de Cannes !

Fiançailles annulées

Son bonheur aurait pu être différent. Avant de songer à dire "oui" à Daniel Moder, Julia Roberts a songé à se rapprocher de l'autel au bras de Kiefer Sutherland. Elle avait effectivement prévu d'épouser l'acteur, qu'elle avait rencontré en 1990 sur le tournage de L'Expérience interdite, mais avait fini par changer d'avis trois jours avant la cérémonie. "Je pense qu'elle était très réaliste et c'est mieux comme ça, avouait-il auprès de People vingt ans plus tard. Je crois que c'est difficile d'expliquer toute la pression qu'il y avait. Nous étions jeunes, très amoureux et nous avons voulu nous marier. Elle était l'une des femmes les plus connues au monde, et notre mariage, qui était censé être une union entre deux personnes, est devenu quelque chose d'énorme. J'imagine qu'elle a eu la force de se dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait..."