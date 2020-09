Sean Penn : Nouvelle apparition de sa femme Leila pour une vidéo glaciale

À 60 ans, Sean Penn nage dans le bonheur. Début août, on apprenait que l'acteur avait épousé en toute discrétion son amoureuse Leila George, âgée de 28 ans. Un couple qui se montre assez peu. Mais, sur Instagram, ils se sont affichés pour une noble cause.

Lundi 14 septembre 2020, Leila George a ainsi posté une vidéo d'elle en compagnie de Sean Penn pour un défi que l'on pensait aux oubliettes : le Ice Bucket Challenge ! La jeune femme, elle-même comédienne et fille de l'acteur Vincent D'Onofrio, a pris grand plaisir à verser un sceau d'eau glacée sur son mari... qui a fait de même, bac à la main dans lequel on pouvait voir des tas de glaçons flotter dans l'eau. Les jeunes mariés ont médiatisé leur défi afin de mettre la lumière sur la maladie de Charcot, aussi appelée la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et permettre de lever des fonds. Les amoureux ont à leur tour sommé Josh Brolin et Maya Hawke de s'exécuter à leur tour.

"En France, entre 6000 et 8000 personnes sont atteintes. L'espérance de vie des malades de Charcot est de 3 à 5 ans, et 1200 malades décèdent chaque année. L'âge moyen de son déclenchement est de 55 ans et elle touche 50% plus d'hommes que de femmes", nous apprend l'Institut Amelis.

Sean Penn, marié deux fois auparavant à Robin Wright et à Madonna, avait confirmé son union avec Leila George lors de sa participation à l'émission Late Night with Seth Meyers. "C'était jeudi [30 juillet 2020, NDLR]. On a fait un mariage Covid. Je veux dire par là qu'il y avait un délégué du comté [de Los Angeles, qui a officié la cérémonie, NDLR] sur Zoom et nous étions à la maison, avec mes deux enfants et son frère. Et on a fait ça comme ça", avait ainsi expliqué Sean Penn. Le coronavirus et l'interdiction de rassemblement avaient privé le héros du film Harvey Milk et son épouse d'un beau mariage avec leurs proches et leurs amis.