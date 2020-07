Georgia May Jagger : Déjà 2 ans d'amour avec Louis, le fils de Marc Lévy

Il n'est pas rare de voir le couple se promener à New York, où il est installé depuis près d'un an. La belle Georgia May Jagger, Britannique de naissance, a quitté Londres et son salon de coiffure Bleach London qu'elle y avait créé, pour partir vivre avec son compagnon à Brooklyn. "Nous faisions de la longue distance depuis un moment maintenant, donc je suis vraiment heureuse de le voir davantage, avait-elle confié au magazine Grazia en 2019. Pour l'instant, nous nous installons là où nous vivons, en faisant un peu de shopping dans les antiquaires, on se contente de découvrir les lieux."

Une nouvelle vie à deux à laquelle la jolie blonde a dû s'acclimater puisque Louis Lévy tient un restaurant baptisé Mimi dans le quartier de Greewich Village : "J'avais l'habitude d'être une vieille dame et de me coucher tôt. Mais parce que mon petit ami travaille le soir, les chiens et moi sommes debout jusqu'à deux heures du matin presque tous les soirs."