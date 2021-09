Olivier Rousteing est-il en couple ? Sa réponse sans détour !

Avec Libération, Olivier Rousteing est également revenu sur le documentaire Wonder Boy, consacré à sa recherche de ses parents biologiques. "Le tournage a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, j'ai failli abandonner plusieurs fois... Souvent, on me demande si je me sens plus libre depuis. Je réponds oui et non. Oui, parce que j'ai eu des réponses. Non, parce qu'elles étaient extrêmement difficiles à avaler, explique-t-il. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une phrase prononcée par la personne qui m'a accompagné dans ma recherche : 'On peut penser que votre mère biologique n'était pas consentante.' Apprendre que l'homme qui vous a conçu est peut-être une personne abjecte, ça secoue... Non seulement elle était encore une enfant, elle avait 14 ans, mais lui est possiblement quelqu'un qu'elle regrette d'avoir croisé..."

"Je ne la cherche plus parce que si elle voulait me rencontrer, elle pourrait : ce documentaire a été médiatisé, je suis connu et il y a suffisamment de détails [naissance à Bordeaux en 1985, avec des racines en Ethiopie, en Somalie et à Djibouti] pour faire le lien. Mais je ne juge pas. J'ai atteint une certaine paix", conclue Olivier Rousteing à ce sujet.

Brigitte Macron, l'épouse du président de la République Emmanuel Macron, a été touché par le témoignage d'un de ses créateurs de mode préférés dans Wonder Boy et l'avait reçu au Palais de l'Élysée.