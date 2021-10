Carla Bruni-Sarkozy maman d'Aurélien et Giulia : "Si un petit fait du mal à ma fille, ou mon fils..."

Carla Bruni était l'invitée de Karine Le Marchand et JeanFi Janssens sur RTL le 9 octobre 2021 et la star franco-italienne de 53 ans n'est jamais avare en confidences tendres et sincères. Elle a ainsi évoqué avec humour son couple avec Nicolas Sarkozy, assumant être parfois "impétueuse". C'est avec la même fraîcheur que la chanteuse parle de son rôle de maman d'Aurélien Enthoven, 20 ans, et Giulia Sarkozy, bientôt 10 ans.

Quand on lui demande quel genre de maman elle est, la mère d'Aurélien Enthoven et de Giulia Sarkozy, avoue ne jamais rester de marbre si l'on embête sa progéniture : "Si un petit fait du mal à ma fille, ou mon fils, même à la maternelle, je le regarde d'un mauvais oeil. Je ne fais rien, mais je n'en pense pas moins. Je peux lui glisser une petite phrase pour l'intimider." Mère-louve, elle se définit comme quelqu'un de soucieux, sans tomber dans l'excès : "Je me fais du souci pour l'avenir des enfants, mais globalement je suis emportée par le présent."

Les deux enfants du top model - star du dernier défilé Balmain - ont une décennie d'écart : "J'étais dans la trentaine [quand j'ai eu mon premier bébé]. J'ai eu mes enfants tard, mon fils à 33 ans, ma fille à 43 ans." Quand son hôte lui demande si elle a élevé de la même façon son fils et sa fille, elle s'interroge : "Est-ce qu'on 'élève' ses enfants ? (Rires) C'est la question que je me pose. Parce que je trouve que justement, quand on en a deux, on mesure à quel point on essaie de faire tout comme il faut ou que sais-je. Et on n'a aucune prise sur cette chose là. On peut les protéger, on peut les soutenir. On peut les adorer, les rassurer, les aimer. Les élever... ce n'est pas facile."