Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias et Louis : Qui vend le plus de livres ?

Qui peut se vanter d'avoir été beaucoup lu dans la deuxième partie de l'année 2019 ? L'Express se penche sur les cartons et et les déceptions littéraires dans son numéro du 18 décembre 2019. Nicolas Sarkozy se retrouve cité, tout comme son fils Louis et son ex-épouse Cécilia Attias. L'un apparaît dans les tops et les autres dans les flops.

Nicolas au top

Nicolas Sarkozy est celui qui a su créer une très bonne surprise à la fin du mois de juin en publiant son livre Passions (L'observatoire) au tout début de l'été. Un pari qui a très bien réussi à l'ancien président de la République puisque ce sont plus de 200 000 exemplaires de son ouvrage qui se sont écoulés. En plus de ce très bon score de ventes, l'époux de Carla Bruni-Sarkozy "aurait la satisfaction secrète d'avoir 'écrasé' son ancien rival François Hollande qui avait écoulé 'seulement' 120 000 copies de ses Laçons de pouvoirs (Stock) en 2018". Enfin, ça c'est L'Express qui le dit.

Grâce au succès de Passions, Nicolas Sarkozy a reçu le prix de littérature politique Edgar-Faure le 12 novembre dernier à la mairie du 16e arrondissement de Paris, en présence de Carla, fière que son homme soit ainsi honoré. Lors de son discours, l'ancien président avait laissé sous-entendre que son livre aurait une suite : "Quand j'ai fini mon manuscrit je l'ai montré à ma femme, un peu anxieux. Quelques heures après, elle vient me voir et me dit : "Tu ne peux pas finir comme ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça". Ça m'a tellement fait plaisir parce que j'ai tellement eu ce réflexe en regardant les séries que j'adore (...) quand je me suis dit à la fin "non c'est pas vrai ils n'ont pas osé nous laisser comme ça". Quand Carla m'a dit ça, ça m'a tellement fait plaisir... Et donc il va falloir s'y remettre."