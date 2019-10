Carla Bruni-Sarkozy : Son coup de pub à Cécilia Attias

Pour Cécilia Attias et Louis Sarkozy, débattre est essentiel, dès lors qu'on le fait avec intelligence et bonne foi. C'est pourquoi mère et fils se sont réunis dans un échange épistolaire passionné, s'enflammant sur les sujets brûlants de notre époque. La religion, la planète, la place des femmes, la politique et ses coulisses, la famille, les fake news... Aucun thème n'est à l'abri de leur envie de débat - et de désaccord(s).

À coups d'anecdotes, de portraits, de confidences - sur le quotidien de Louis Sarkozy dans une académie militaire américaine comme sur les négociations tumultueuses que Cécilia Attias a menées en Libye avec le colonel Khadafi -, les auteurs bousculent les idées reçues. Quand deux générations se confrontent voire s'affrontent, une autre vision du monde émerge.