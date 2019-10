Louis Sarkozy : Souvenirs de son enfance atypique, sous haute sécurité

Louis Sarkozy n'avait que 10 ans lorsque son père, Nicolas Sarkozy, a été élu président de la République, à la succession de Jacques Chirac. C'était en mai 2007. Le jeune garçon s'était retrouvé sous le feu des projecteurs dans la cour de l'Élysée, tenant la main de sa maman, Cécilia Attias. C'est avec elle, sa grande complice, que Louis Sarkozy publie un livre, Une envie de désaccord(s), disponible depuis le 24 octobre 2019 aux éditions Plon.

Dans la cadre de sa promotion, mère et fils accordent une interview au magazine ELLE ce vendredi 25 octobre. Il y est notamment question de l'enfance très particulière de Louis, "sous les ors de la République". Sarko Junior, comme il s'appelle lui-même sur Instagram, n'a que "très peu" de souvenirs de cette période. "Le souvenir le plus présent, c'est celui de mes officiers de sécurité. Je n'avais pas vraiment d'amis de mon âge, je rentrais des cours et j'allais au club de tir des Pistoliers d'Auteuil avec les membres du service de protection, je partais en vacances avec les maîtres d'hôtel... Ils étaient chargés de ma sécurité, mais je les voyais comme des papas", confie le jeune homme aujourd'hui âgé de 22 ans.

Dans leur livre, Louis Sarkozy et Cécilia Attias débutent leur confrontation de points de vue sur l'éducation. Le fils de Nicolas Sarkozy revient pour ELLE sur son passage dans l'académie militaire Valley Forge aux États-Unis, non mixte, où il a étudié. Pour lui, cette période a impliqué de "gros inconvénients". "Il n'y a rien de plus insupportable qu'un groupe de garçons entre eux. Ce sont des boeufs, comme dit papa. Je crois profondément que la femme civilise l'homme", défend-il.

Pour la sortie de ce livre, Louis Sarkozy et Cécilia Attias peuvent compter sur le soutien de Carla Bruni-Sarkozy. La femme de Nicolas Sarkozy a indiqué aux milliers de personnes qui la suivent sur Instagram qu'Une envie de désaccord(s) était un bon livre. Un coup de pub qui n'a pas manqué de toucher son beau-fils.