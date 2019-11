Carla Bruni-Sarkozy fière de son Nicolas, récompensé pour son livre

Une suite à "Passions" ?

Lors de son allocution, Nicolas Sarkozy est resté très vague sur la question de savoir si son best-seller aurait une suite, alors qu'un tome II avait été annoncé déjà août dernier. L'ancien président a inclus son épouse dans son discours pour alimenter le suspenses. "Quand j'ai fini mon manuscrit je l'ai montré à ma femme, un peu anxieux. Quelques heures après, elle vient me voir et me dit : "Tu ne peux pas finir comme ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça". Ça m'a tellement fait plaisir parce que j'ai tellement eu ce réflexe en regardant les séries que j'adore (...) quand je me suis dit à la fin "non c'est pas vrai ils n'ont pas osé nous laisser comme ça". Quand Carla m'a dit ça, ça m'a tellement fait plaisir... Et donc il va falloir s'y remettre", a-t-il déclaré.

Nicolas Sarkozy sera-t-il le best-seller de l'été 2020 ?