Nicolas Sarkozy draguée par une fan : "Je peux avoir ton numéro ?"

Succès de librairie, le livre Passions de Nicolas Sarkozy s'arrache comme des petits pains et l'ancien président est très sollicité aux quatre coins du pays. Lors d'une séance de dédicaces, samedi 5 octobre 2019 à Provins, il a fait face à une fan très entreprenante.

Ce sont les caméras de l'émission Quotidien (sur TMC) qui ont filmé cette séquence aussi gênante que drôle. On peut voir Nicolas Sarkozy (64 ans), assis à une table d'un Monoprix pour parapher ses ouvrages, le député Christian Jacob dans son dos. Débarque alors une femme voulant un peu plus qu'une signature... "Est-ce que je peux rentrer avec toi, à Paris, là, après la dédicace ? Est-ce que je peux avoir ton numéro, alors, pour t'appeler et convenir d'un rendez-vous ?", lui a-t-elle lancé en le tutoyant.

Un peu embarrassé, l'époux de Carla Bruni a alors informé sa fan qu'il ne rentrait pas à Paris dans la foulée – un mensonge puisque peu après il disait à un autre lecteur qu'il allait au Parc des Princes le soir même – et s'est ensuite tourné vers une collaboratrice pour qu'elle gère sa demande concernant ses coordonnées. Taquin, il s'est alors retourné vers son ami député. "Je peux lui donner le tien si tu veux", lui a-t-il lancé. Mais la séquence ne s'est pas arrêtée là puisque pendant qu'il cherchait du regard Christian Jacob, la femme en a profité pour faire le tour de la table et se mettre dans son dos pour une photo. "Tu me donnes un bisou ?", lui a-t-elle réclamé !

Depuis sa parution, le livre Passions s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Même retiré de la vie politique, Nicolas Sarkozy garde des fidèles...