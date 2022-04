Christina Milian déchaînée à Coachella : l'éclate sans M. Pokora, resté à la maison avec leurs fils

Rayonnante avec un top et une mini-jupe néons et flashy, Christina Milian a fait son grand retour à Coachella le 16 avril 2022. Accompagnée de son amie Karrueche Tran, les deux stars américaines ont pris la pose, n'hésitant pas à se montrer très sensuelles et à se câliner devant les photographes. De son côté, l'ex de Chris Brown était parée d'une robe longue en crochet mauve et d'énormes chaussures hautes compensées. Coiffées toutes les deux avec des braids, Christina Milian et sa BFF ont passé du bon temps au soleil en compagnie d'autres personnalités comme Sara Sampaio, Olivia Culpo ou encore Elsa Hosk.

Pendant ce temps, M. Pokora est resté sagement avec les enfants. Sur Instagram, le chanteur a d'ailleurs dévoilé des images de leurs fils Isaiah (né en janvier 2020) et Kenna (né en avril 2021). Parti en promenade avec eux, on découvre ainsi le cadet se balader à quatre pattes dans une aire de jeux pour enfants tandis que l'aîné marche déjà vaillamment comme un grand (voir diaporama) !

Très heureuse avec M. Pokora (avec lequel elle est en couple depuis 2017), la maman de Violet (12 ans, fruit de son amour avec The-Dream) confiait il y a quelques mois être comblée dans cette famille recomposée de 3 enfants : "Attention, famille de 5 ! Parfois, je dois me pincer parce que je ne peux pas croire que c'est vrai. Je suis vraiment maman de 3 enfants ! (C'est arrivé vite, lol). C'est vraiment une telle bénédiction. Regarder nos petits bonhommes grandir me motive tous les jours - parfois au point que je suis dépassée car je veux faire tellement de choses à la fois pour eux et pour moi". Chanceuse, la jolie maman peut compter sur son époux pour garder leurs précieux bambins le temps d'aller s'amuser entre copines.