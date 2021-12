M. Pokora de retour à Los Angeles avec Christina Milian : heureux dans le restaurant qu'il a ouvert !

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton ! M. Pokora en a fait la triste expérience avec la fin des représentations de la pièce de la théâtre Les Grandes Ambitions. Ses débuts sur les planches réussis, le comédien et chanteur de 36 ans a quitté la France et savouré son retour à Los Angeles, avec son épouse Christina Milian.

"Job done!", a écrit M. Pokora sur Instagram, pour informer ses plus de 3 millions d'abonnés de sa fin de mission au théâtre. Rentré en France avec sa petite famille (composée de son épouse Christina Milian et leurs deux garçons, Isaiah et Kenna) pour se produire aux côtés d'Estelle Lefébure et Philippe Lellouche dans Les Grandes Ambitions, le chanteur a quitté l'Hexagone et est rentré à Los Angeles. Il aurait dû rester plus longtemps pour la tournée mais celle-ci a finalement été annulée en raison de l'incertitude grandissante liée à l'aggravation de la situation sanitaire ces dernières semaines.

M. Pokora a indiqué son arrivée en Californie dans sa story Instagram du lundi 20 décembre 2021. Christina Milian et lui se sont filmés en train de commander et de déjeuner dans un restaurant tout nouveau qu'ils connaissent très bien puis c'est celui que M. Pokora a créé avec son ami Vincent Boniel. Les deux amis se sont associés pour ouvrir le Pasta Corner au Farmers Market de Los Angeles en novembre dernier. L'adresse fait restaurant mais également épicerie et est dédié aux produits italiens dont M. Pokora raffole tant. "Devinez qui est de retour", a commenté l'artiste français sur sa petite vidéo.