EnjoyPhoenix lutte contre des troubles alimentaires : "Je suis en rechute depuis 2 mois"

Toujours très franche et sans filtre, Enjoyphoenix a révélé souffrir d'un problème de santé très handicapant le 18 octobre 2021 sur Instagram au cours d'une session de questions/réponses avec ses abonnés. Si la petite amie de Henri PFR semble être en bonne voie dans sa bataille contre l'acné, de vieux démons du passé ont malheureusement refait surface dans sa vie : les troubles du comportement alimentaire (ou TCA). Interrogée par une internaute qui lui demandait "Où en es tu niveau TCA sans indiscrétion ?", l'influenceuse, dont le vrai nom est Marie Lopez, a répondu : "J'essaye d'éviter cette question depuis quelques temps parce que pour être honnête, je suis en rechute depuis 2 mois environ..."

Cette merde n'a pas décidé de me lâcher

Visiblement éprouvée par ses symptômes, elle confie : "Je pensais que c'était loin derrière moi mais malheureusement beaucoup d'événements déclenchent chez moi des mécanismes de défense, dont font partie les TCA... Tout ça pour dire que cette merde n'a pas décidé de me lâcher, et j'ai beau lutter parfois ça revient en pleine gueule sans que je m'en aperçoive et c'est déjà trop tard. Bref pas besoin d'épiloguer, je fais tout ce que je peux pour m'en sortir une nouvelle fois et je sais que je vais y arriver, mais chaque trigger que je vois me ramène au plus bas à chaque fois..."

Cet été, la jeune femme - qui a plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram - avait dévoilé des photos de son corps en bikini sur les réseaux sociaux. Avec ces clichés, la jolie brune souhaitait décomplexer les internautes en rappelant que les vergetures et la cellulite touchaient toutes les femmes. "Je me suis dis que quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause" avait-elle commenté avec beaucoup d'humour.