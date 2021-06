EnjoyPhoenix : Sa peau ravagée par l'acné, elle montre l'évolution de son traitement

Elle poursuit : "Sur ces photos, j'avais le visage propre, soigné, sans bactéries, aucunes. Et pourtant à ce moment là, les seuls commentaires que je prenais c'était que si j'avais de l'acné, c'est que je ne me lavais pas le visage. Alors voici votre rappel du jour : ne jugez pas le physique d'une personne, c'est tout. Sous aucun prétexte. Basta. Je partagerais avec vous la suite de mon combat, qui n'est pas encore terminé, mais merci. Merci de votre patience, de vos mots, de vos gestes, de votre amour. Pour plus de détails, allez voir ma vidéo, le lien est dans ma bio. PS : la dernière photo c'est moi il y a 1h en sortant de la douche."

En commentaire, la petite amie de Henri PFR a reçu des centaines de messages d'internautes saluant son courage. Certains followers en ont profité pour raconter leurs expériences de l'acné et échanger des conseils et recommandations sur les méthodes pour s'en débarrasser.