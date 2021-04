EnjoyPhoenix révèle avoir été abusée sexuellement : "Je n'avais pas voulu le voir"

L'amnésie traumatique est un fléau subi par trop de victimes, qui n'ont pas conscience d'en être avant que le trauma ne resurgisse. C'est en pleine conversation avec sa psychologue que Marie Lopez s'est rendue compte - malheureusement "comme beaucoup de jeunes filles, comme beaucoup de jeunes femmes" - qu'elle avait été victime d'abus sexuels étant adolescente.

Dans une vidéo intitulée Mon problème avec le mariage et les enfants et publiée sur YouTube le mardi 20 avril 2021, EnjoyPhoenix se confie sur son adolescence, "celle entre tes 12 et 18 ans, celle qui te fait prendre conscience de ce que c'est que la vie. Celle où tu te prends des grosses claques. Celle où tu connais aussi tes premières désillusions. Et des désillusions en amour, j'en ai eu. J'ai été trompée, j'ai été quittée salement".

"Je ne l'ai découvert que très récemment parce que je ne voulais pas mettre de mots dessus car pour moi, à ce moment-là, ça ne l'était pas. J'ai été abusée. Comme beaucoup. On a l'impression que ce n'est pas de l'abus sexuel, mais en fait ça en est", a déploré la vidéaste, alertant au passage sa jeune communauté sur le sujet.

Si EnjoyPhoenix n'en avait pas parlé avant, c'est qu'elle a fait de l'amnésie traumatique. "Je ne l'ai découvert que très récemment au détour d'une conversation avec ma psy, et elle m'a ouvert les yeux en me disant que c'était clairement de l'abus sexuel et que si je n'avais pas voulu le voir c'est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger", explique l'influenceuse de 26 ans. Marie Lopez prévoit d'accorder toute une vidéo à son agression dans le futur, où elle partagera probablement plus de détails et ses conseils pour en guérir.

Dépression, anorexie, boulimie, problèmes hormonaux, harcèlement, salaire... Très honnête avec ses abonnés, EnjoyPhoenix a pour habitude de se livrer même sur les sujets les plus privés de sa vie. Une ouverture qui lui a valu de nombreux soutiens.