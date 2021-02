EnjoyPhoenix malmène Gabriel Attal en live : elle le recadre sur un point important

Le clan Macron semble déjà être entré dans la campagne présidentielle de 2022. Avec la Covid-19 - et comme l'a prouvé la campagne de Joe Biden -, tout se fera sur Internet. En lançant un challenge à McFly et Carlito et en attribuant une émission sur Twitch à Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement, Emmanuel Macron met en place les outils de sa réélection.

Pour la première de son émission #SansFiltre, diffusée en direct sur YouTube et Twitch le mercredi 24 février 2021, Gabriel Attal a choisi d'évoquer la crise étudiante. Les influenceurs Fabian, Elise & Julia, Malek Délégué ou encore EnjoyPhoenix - qui avait travaillé avec Brigitte Macron sur le harcèlement scolaire - ont tous dénoncé des "étudiants en galère" qui "crèvent la dalle" et redoutent des "diplômes en carton".

Face à Gabriel Attal qui soulignait l'existence du "plan jeune", ses "30 000 offres de stage" et "repas à un euros" - dont le maigre contenu a été dénoncé sur les réseaux sociaux -, Marie Lopez a dénoncé le fait qu'aucun journaliste ne soit présent sur le plateau. "Je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois il y ait un journaliste, un jeune, ou au moins quelqu'un qui est étudiant pour aborder ces questions, qui soit là pour rétorquer, parce que ce n'est pas mon métier. Je viens juste poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant", a expliqué la vlogeuse.

EnjoyPhoenix a été assez critique. "Où sont passés les 7 milliards d'euros" attribués à la lutte contre la pauvreté étudiante ? "Ce qui dérange, c'est ce manque de transparence. Lorsque qu'on dit 'on donne tant', oui, mais où ça va ? Jusqu'à ce que ça arrive dans leur vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il se passe ?", a-t-elle questionné, lançant ainsi un vif débat sur l'apprentissage.

Gabriel Attal est resté très à l'écoute des témoignages et des demandes des différents influenceurs. Près de 200 000 spectateurs ont suivi la première émission de #SansFiltre. "Une belle première, des points à améliorer évidemment mais le plus important était là : des débats vraiment sans filtre !", a félicité le porte-parole du gouvernement sur les réseaux sociaux.