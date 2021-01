EnjoyPhoenix, une rupture difficile : la "plus grosse erreur" de sa vie

Avec un titre comme Le meilleur et le pire de ma carrière, EnjoyPhoenix avait de nombreuses choses à concéder. Celle qui a toujours assumé avoir vécu une période extrêmement difficile lors de sa participation à Danse avec les stars (TF1) est revenue sur ces semaines sombres, également marquées par sa rupture avec Wartek.

"Je vais revenir sur une période qui a été assez difficile : le 'post-Danse avec les Stars', et ma rupture, en vidéo, sur Youtube, que je vais mettre dans la catégorie 'Plus jamais'. J'ai fait une erreur dans ma carrière, et je pense que c'est la plus grosse : croire que tous les gens étaient bienveillants. J'ai traité les gens comme mes meilleurs amis, en montrant toute ma vie, du lever jusqu'au coucher, et j'ai vraiment regretté extrêmement fort d'avoir exposé aussi fortement cette relation. Je pense que ça nuit énormément à ma santé mentale et à ma santé physique. Je n'aurais jamais dû faire ça, ne jamais avoir de compte à rendre, à personne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je montre mon couple mais de manière énormément plus contrôlée qu'avant", a déploré Marie Lopez dans une vidéo publiée sur YouTube le vendredi 29 janvier 2021.

Avec Henri PFR, EnjoyPhoenix prend bien soin de ne pas partager trop de son intimité. Elle garde "95%" de son couple pour elle. "C'était une erreur de partager autant avec des gens qui ne me connaissaient pas. C'était la plus grosse erreur de ma vie entière !", reconnait-elle.

Fort Boyard et Danse avec les stars : "Beaucoup de manipulation, d'hypocrisie"

Un bilan qui est aussi l'occasion pour Marie Lopez d'en dire un peu plus sur ses participations à diverses émissions de télévision. "Je me suis rendue compte que le milieu de la télé c'était quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, qu'il y avait beaucoup de manipulation, beaucoup d'hypocrisie. Je n'ai pas du tout aimé l'envers du décor des productions des grosses émissions telle que Danse Avec Les Stars", a regretté l'influenceuse de 25 ans.