Fort Boyard : Melanie Page, son mari Nagui, fidèle soutien

C'est bien simple, ils font tout ensemble. Devenir végétarien, ils l'ont choisi ensemble. Et pourtant, rien ne prédestinait les tourtereaux à vivre une telle symbiose.

À l'origine, Melanie Page s'était rendue au domicile de Nagui, pour la première fois... pour surveiller une amie ! "Ce n'était pas extrêmement romantique, se souvenait-elle sur le plateau de l'émission Je t'aime etc. C'était à Saint-Tropez et on s'est rencontré chez lui. Je faisais un peu la chaperonne d'une copine qu'il avait invitée, et moi je lui avais dit : 'Mais n'y va pas, c'est un piège !' Et donc j'y suis allée pour la protéger !" Mais que voulez-vous. S'ils ont pris le temps de se découvrir et ont attendu dix ans avant de se dire "oui", leur amour va, lui, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort...