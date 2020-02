Mélanie Page : Confidences sur sa première rencontre avec son mari, Nagui

Depuis vingt ans Mélanie Page partage la vie de Nagui, célèbre animateur de France Télévisions. D'abord pacsé puis marié depuis juin 2010, le couple a deux filles, Roxane (née en 2004) et Annabel (née en 2008) et un garçon Adrien (né en 2012). Invitée sur le plateau de Je t'aime etc (France 2) le lundi 10 février 2020, Mélanie Page s'est confiée sur sa rencontre avec le présentateur. À l'époque, la jolie blonde était alors loin de penser que cette rencontre allait changer sa vie à jamais.

"Ce n'était pas extrêmement romantique... C'était à Saint-Tropez et on s'est rencontré chez lui. Je faisais un peu la chaperonne d'une copine qu'il avait invitée, et moi je lui avais dit : 'mais n'y va pas, c'est un piège !' Et donc j'y suis allée pour la protéger !", raconte Mélanie Page à Daphné Bürki.

Très amusée par l'évocation de ces souvenirs, l'actrice, actuellement à l'affiche de la pièce de théâtre Dix ans après de David Foenkinos, a raconté avoir finalement craqué suite à la persévérance de celui qui est devenu son homme : "On s'est vraiment bien marré, mais moi j'étais vraiment sur le thème de la vanne, genre 'non, non, on ne va pas me la faire', mais il m'a appelée tous les jours pendant deux mois. Et je me suis dit 'ok, on va peut-être voir ce qui peut se passer...'", explique-t-elle, le sourire aux lèvres.

La suite, on la connaît. Pourtant, Mélanie Page déclare qu'ils ne sont pas précipités : "Au début on était tous les deux pas forcément prêts pour vivre une histoire mais justement, on est allé très lentement. On n'a pas du tout vécu ensemble très rapidement, on ne s'est pas dit 'je t'aime' très vite, et les choses se sont faites avec le temps", affirme la belle.

Récemment, Nagui a été élu animateur préféré des français. Toujours autant amoureux de sa femme, il ne cesse de clamer son bonheur et son admiration pour sa moitié.