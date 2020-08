Nagui et sa femme amoureux à Ramatuelle, face à François Berléand

Malgré la crise du coronavirus, le directeur artistique du festival de Ramatuelle Michel Boujenah et la présidente Jacqueline Franjou ont tenu à ce que l'événement emblématique soit organisé comme chaque année depuis 1985. Depuis le 28 juillet 2020 et jusqu'au 10 août prochain, le public présent dans le Var peut donc découvrir des pièces de théâtre ou encore des spectacles d'humour dans le cadre de la 36e édition. Après Jarry qui a présenté son show humoristique Titre, c'était au tour de François Berléand et François-Xavier Demaison d'être à l'honneur.

Les acteurs de 68 ans et de 46 ans sont les stars de la pièce de théâtre Par le bout du nez, de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière (d'après El Electo de Ramon Madaula), mis en scène par Bernard Murat. Le synopsis : alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le nouveau président de la République (joué par François-Xavier Demaison) est pris d'une démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il fait appel à un célèbre psychiatre (interprété par François Berléand). Et tout ne se passe pas comme prévu.

Sans surprise, il y avait du monde pour découvrir la pièce de théâtre. Dans la foule se trouvaient des personnalités. Nagui et sa femme Mélanie Page étaient présents et ne l'ont pas regretté. Sur Instagram, le présentateur de France 2 a confié à ses abonnés qu'il avait passé une "formidable soirée". Et sa chère et tendre n'a pas manqué de féliciter François Berléand et François-Xavier Demaison pour leur prestation.