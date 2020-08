Jarry remonte sur scène au festival de Ramatuelle, "une date émouvante"

Pour Michel Boujenah, maintenir la 36e édition du festival de Ramatuelle représente "un acte de résistance, un signe d'espoir", comme il l'a récemment confié à BFMTV. Le directeur artistique de l'événement qui se déroule chaque été dans le Var a eu le plaisir d'accueillir Jarry le samedi 1er août 2020.

L'humoriste et animateur de 42 ans - récemment vu aux commandes de l'émission Good Singers sur TF1 - a présenté son nouveau spectacle baptisé Titre, dans lequel le public est au centre du show. Jarry met en avant l'interaction avec les spectateurs en les faisant chanter et en ne ménageant personne. Génie de l'improvisation, l'humoriste dévoile ses talents pour la danse, le mime, le chant... Le showman donne tout, à tel point qu'il a fini en sueur et sans ses lunettes sur la scène du festival de Ramatuelle. Qu'importe la chaleur, le but était de tout donner pour le public qui avait fait le déplacement et respecté tous les gestes barrières. Une condition sine qua non pour que le festival de Ramatuelle puisse se tenir. En plus de l'obligation du port du masque, les spectateurs sont soumis à un contrôle de température avant l'accès à leurs sièges.

Cette représentation n'en était pas une comme les autres pour Jarry. L'humoriste s'est exprimé sur Instagram après son spectacle en plein air. "Merci au @festivalderamatuelle et aux spectateurs pour cette date incroyable et émouvante ! Le spectacle vivant doit continuer à vivre avec les mesures de sécurités adaptées ! Merci hier soir j'étais heureux j'ai retrouvé ce que j aime le plus au monde : jouer ...faire mon métier ! Bel été à tous, protégez vous et continuez d'aller au cinéma et au théâtre", a-t-il publié. Quelques heures plus tôt, il avait partagé sa joie de remonter enfin sur scène et renouer avec le public : "Répétition avant le show de ce soir à Ramatuelle... Après 4 mois et demi de Covid je rejoue enfin ce soir à 21h30 et je suis tellement heureux. Émotions ce soir @festivalderamatuelle."