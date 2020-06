Jarry : Rare photo de ses enfants et belle déclaration pour leurs 4 ans

S'il ne souhaite pas dévoiler ses enfants, il n'a aucun problème à en parler. Interrogé sur sa vie de famille par L'Express en janvier dernier, Jarry avait admis auprès de nos confrères qu'il avait bien du mal à être autoritaire. "J'essaie d'être autoritaire. Mais ce n'est pas gagné. Dès qu'un des deux pleure, je me sens obligé de m'excuser. Tout le monde dit qu'il faut tenir, être ferme... Je me promets que, la semaine prochaine, je tiendrai. Et puis, trois ans et demi plus tard, je m'aperçois que le mode autoritaire n'est toujours pas enclenché", avait-il notamment déclaré.

Et lors de son passage dans l'émission La Boîte à secrets (France 3) en février, il n'avait pu retenir ses larmes en évoquant le sujet de la GPA. "Quand on est un homosexuel, on se dit que c'est interdit pour nous d'être pères. J'ai voulu adopter dans ce pays, mais c'est tellement une chose catastrophique en France. Je rejoins Laetitia (Milot) qui aimerait adopter sauf que ça prend entre sept et neuf ans et pour nous les couples homosexuels, c'est carrément un fait rarissime, ou on vous donne des enfants à particularités", déclarait-il.

Quand il n'est pas à la maison avec ses enfants, Jarry s'occupe de ses nombreux projets. Le dernier en date ? Une émission baptisée Good Singers, à vous de trouver le bon chanteur. Il a été choisi pour être aux commandes de ce programme de divertissement qui devrait séduire le public. Cette adaptation du format turc Is That Really Your Voice ? est un jeu d'enquête musical dans lequel des chanteurs anonymes très talentueux et d'autres beaucoup moins, devront être identifiés par des profilers. Ils révèlent ensuite en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse.

Au fil de la soirée, deux équipes de célébrités tentent de décoder les indices donnés pour trouver qui sont les bons chanteurs. Elles s'affrontent en six manches "drôles et décalées" comme l'explique le communiqué de presse de TF1. A chaque fois qu'une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l'argent pour l'association caritative qu'elle défend. Mais si elle se trompe, c'est la team adverse qui remporte les gains. Le coup d'envoi de Good Singers sera donné le 17 juillet, à 21h05.