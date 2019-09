Jarry, papa "fier" : Rare photo de ses enfants pour la rentrée

Jarry est l'heureux papa de deux enfants depuis l'été 2016, lorsqu'il a eu recours à une GPA (Gestation Pour Autrui) effectuée à l'étranger. Très investi dans la vie et le bonheur de ses bambins, il se confie à de rares occasions sur sa vie de famille. "Quand on se découvre homosexuel, on se dit que ça nous est interdit... et moi depuis que j'étais tout petit je m'imaginais papa. Le 30 juin 2016, ils sont nés. Ça a été un cri et une blessure et je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'être papa. Je suis tellement fier d'être papa", avait-il confié à Thierry Ardisson en octobre 2018.