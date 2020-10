EnjoyPhoenix collabore avec le gouvernement : rencontre critiquée avec des soignants

EnjoyPhoenix a été recrutée par le gouvernement afin de participer à un programme de sensibilisation des plus jeunes aux gestes barrières. Une émission diffusée sur Twitch à l'initiative de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui a invité l'influenceuse à l'Élysée, le mercredi 28 octobre 2020. La jeune femme a d'abord assisté à une conférence de presse, avant de rendre visite au personnel soignant de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

"Je vais à Paris pour rencontrer le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, pour lui poser quelques questions et également pour passer la journée avec les soignants", a-t-elle indiqué en story. Plus tôt, elle s'était réjouit de l'invitation du gouvernement. "Je suis très honorée d'avoir été invitée par le gouvernement pour partager sans filtre, sans filet et en direct, les questions que vous (ma communauté majoritairement jeune) vous posez par rapport au Covid-19. Il va de soi que je ne suis absolument pas rémunérée pour ce projet. J'agis gratuitement", a-t-elle écrit.

Un projet en totale indépendance

Lors de sa visite, Marie Lopez a pu échanger avec le chef du service chirurgie, ainsi que des infirmières, mais aussi avec du personnel issu du service de réanimation. Elle a également rencontré Mathis, 28 ans, sorti il y a quelques mois de cette unité de réanimation après 45 jours en étant plongé dans un coma artificiel, sous respirateur. L'occasion pour la jeune femme de rappeler l'importance des gestes barrières, et de l'isolement social.

Le fait qu'EnjoyPhoenix rencontre ce personnel soignant a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Trains, évènements, voyages... beaucoup estiment que l'influenceuse n'est pas vraiment un modèle en terme de respect des règles sanitaires. "Merci aux équipes de m'avoir accueillie aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, et j'ai pris une claque sur le plan personnel. Ça m'a clairement remis les idées en place", a-t-elle reconnu. Elle a également assuré avoir donné une parole "libre" aux soignants, ainsi que son indépendance sur ce projet. Une vidéo retraçant sa journée devrait sortir prochainement sur sa chaîne.

D'autres vidéastes devaient également participer au projet. C'est le cas de Léna Situations, qui a décliné l'invitation, s'estimant pas assez légitime sur ce sujet épineux.

Ce n'est pas la première fois qu'EnjoyPhoenix collabore avec le gouvernement. En juin 2019, elle était déjà aux côtés de Brigitte Macron afin de parler harcèlement scolaire.