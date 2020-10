EnjoyPhoenix arrête un temps l'alcool : "J'avais un peu abusé..."

Comme beaucoup d'autres êtres humains, EnjoyPhoenix a fait des excès. Puisqu'il fallait quand même bien profiter de ses proches (et de sa vie) avant la mise en place du couvre-feu, Marie Lopez n'a pas toujours contrôlé sa consommation d'alcool. Dans son nouveau vlog, diffusé le 19 octobre 2020, l'influenceuse explique s'être donnée un tout nouveau défi : ne pas boire d'alcool pendant un mois complet.

"Je fais Sober October. Donc en fait je ne bois pas d'alcool pendant tout le mois d'octobre. Là, pour l'instant, tout va bien, je n'ai pas craqué. Donc je compte bien tenir ce Sober October jusqu'à la fin du mois", a-t-elle révélé, avant d'expliquer s'être un peu lâchée ces dernières semaines. "J'avais un peu abusé pendant le mois de septembre et surtout pendant l'été avec l'alcool. Soit boire des verres avec des potes, quand j'étais avec mes parents aussi... Les restos, tu bois un verre, deux verres... À un moment, tu bois de l'alcool quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit nettoyage quand même, je trouvais que j'avais un peu abusé et pour l'instant, je le vis très bien. Je me préserve pour les fêtes de fin d'année", a-t-elle expliqué.

EnjoyPhoenix a bien choisi son moment : la Belgique vient de décréter la fermeture de tous les bars et restaurants, en plus de la mise en place d'un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. "Les bars et les restaurants sont totalement fermés. Même le midi, même le matin. Ils peuvent juste faire de la livraison", a appris Marie Lopez dans sa vidéo.

EnjoyPhoenix avait décidé en février dernier de quitter la France pour s'installer dans une nouvelle maison en Belgique, à Bruxelles, avec son homme, le DJ Henri PFR. Ensemble depuis plus d'un an, ils vivaient jusque là leur amour à distance. Depuis, elle documente la décoration et les quelques travaux de leur demeure sur les réseaux sociaux.