EnjoyPhoenix : Traitée de "p*te" pour avoir dévoilé ses seins, elle réplique

Le 16 octobre 2020, EnjoyPhoenix a poussé un violent coup de gueule sur son compte Instagram après avoir reçu plusieurs insultes à son encontre. La cause ? Récemment, la jeune femme de 25 ans avait posté une photographie où elle dévoilait involontairement une partie de sa poitrine. Elle explique : "Il y a quelques semaines, j'ai posté un réel où on pouvait apercevoir le côté d'un de mes seins, plus communément appelé un "side boob". J'ai été hyper choquée de voir les centaines de commentaires insultants, dégradants, méchants, et surtout faussés. (...) On m'a bien entendu traitée de pute, salope, prostituée (parce que c'est connu, les seins ne sont que des objets sexuels) Mais par dessus tout on m'a surtout dit que j'étais vulgaire."

Habituée aux critiques sur son physique ou sur sa personnalité, l'auteure du livre EnjoyMarie a cette fois été extrêmement peinée de constater la malveillance et la méchanceté des femmes à son encontre. "Je crois que ce qui m'a abasourdie, c'est de constater que 90% de ces commentaires provenaient de femmes. Mesdames, pourquoi ? Pourquoi se dégrader entre nous, alors qu'au contraire nous ne devrions pas avoir peur de qui nous sommes." écrit-elle.

Déterminée à faire changer les mentalités, la chérie du DJ Henri PFR dénonce ensuite ceux qui perçoivent les seins uniquement comme des objets sexuels et rappelle qu'ils sont avant tout une partie de l'anatomie féminine propres à la maternité. "Changez de perspective et arrêtez de vous faire laver le cerveau par ces images de seins sexualisés à tort et à travers. On va pas dire à un homme topless qu'il est vulgaire, que c'est un gigolo ou un connard. Mon side boob vous choque, mais au quotidien, à la TV, sur les réseaux, dans les pubs, on voit bien plus que ça, et bizarrement là, ça ne vous choque pas." Assurée et désormais bien dans sa peau, Marie Lopez se félicite de ne plus avoir peur du regard des autres et incite ensuite les femmes à être fières de leur corps (et de leurs seins). L'influenceuse en profite également pour rappeler l'importance de se faire dépister du cancer du sein, en plein mois d'Octobre rose.

Une très belle initiative déjà likée par près de 165 000 internautes. "Magnifique", "Je suis heureuse que tu arrives à passer au-dessus de ces gens qui ne te veulent pas du bien et que tu continues de t'affirmer" ont par exemple répondu quelques internautes.