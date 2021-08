EnjoyPhoenix en couple : câlin sensuel, en maillot de bain, avec son chéri

C'est l'amour à la plage ! Après de longs mois de détresse et d'enfermement, Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, s'est accordée un temps de repos bien mérité. C'est sur l'île espagnole d'Ibiza qu'elle a jeté son dévolu pour l'été 2021. Et, bien entendu, elle a pris l'avion avec son cher et tendre, son compagnon Henri PFR, qu'elle aime depuis l'année 2019. Sur son compte Instagram, la jeune Youtubeuse de 26 ans a d'ores et déjà partagé quelques souvenirs de son séjour, notamment une grande dégustation de fruits de mer et une jolie photographie de couple.

Le mardi 3 août 2021, EnjoyPhoenix a effectivement révélé une superbe image sur laquelle on la voit prendre la pose avec son petit-ami, en maillot de bain blanc, sur un bateau. "La définition du bonheur", écrit-elle. Une aubaine, effectivement, quand on sait que Marie Lopez a passé une année compliquée, émotionnellement parlant. Icone body positive, la jeune femme a trouvé la force, récemment, d'aborder des thématiques très intimes, montrant notamment avec fierté sa peau à problèmes sans retouche, sa cellulite et ses vergetures. Elle a également mis en lumière certains abus sexuels qu'elle a subi par le passé, après de longues séances chez le psychologue.