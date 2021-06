EnjoyPhoenix assume ses vergetures et sa cellulite : "Quitte à poster une photo de mon cul..."

"Quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause". Voilà ce que pouvaient lire les abonnés d'EnjoyPhoenix en ouvrant Instagram ce matin. La jeune influenceuse de 26 ans a choisi de dévoiler plusieurs photos de ses fesses bronzées, dévoilant au passage de longues vergetures. Un élément tout à fait normal de nos corps qu'on a pourtant tendance à effacer. Ici, Marie Lopez essaye de parler body-positive.

"L'été est là et je sais que beaucoup d'entre vous vont encore se sentir mal en se mettant en maillot, sachez que je vous comprends. Quand j'avais 11 ans, ma peau a éclatée : j'ai grandis TRÈS VITE. J'avais déjà le corps que j'ai aujourd'hui vers l'âge de 13 ans, donc autant vous dire que niveau hormones, c'était pas la folie. J'ai dû apprendre très vite à expliquer aux autres filles de ma classe que des traces violettes ce n'était pas des griffures, mais bien des vergetures. La vie m'a aussi fait prendre et perdre du poids, parfois beaucoup, et ça non plus ça n'a pas aidé", écrit EnjoyPhoenix en légende de ces quelques photos.

Aujourd'hui, Marie Lopez s'accepte mieux. Elle assume également avoir "de la cellulite", un fait "ok et normal". "Mieux encore, ma peau, ma cellulite et mon gras bougent quand je marche, et se voient encore plus au soleil", décrit-elle. EnjoyPhoenix exhorte ainsi sa communauté à ne pas se comparer aux autres et à se rendre compte que chaque corps est normal. Une première pour l'influenceuse de 26 ans.