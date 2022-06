Constance Jablonski enceinte de son champion de BMX, elle dévoile son petit ventre rond !

Promis, je me ferai tatouer son prénom

Papa et maman vont avoir un agenda encore plus rempli qu'à l'accoutumée. Une contrainte de temps qui existait déjà, avant même de songer à faire un bébé. "On se donne des rendez-vous un peu n'importe où et au dernier moment, compte tenu de nos plannings respectifs, mais on arrive à se voir très souvent, assurait-elle dans les colonnes du magazine Elle. C'est formidable d'être avec quelqu'un qui connaît et comprend le rythme de ces métiers atypiques." Il y en a une qui va devoir, en revanche, tenir sa promesse. Interrogée par la même publication en 2019, Catherine, la maman de Constance, avait effectivement fait une drôle de promesse en songeant à une éventuelle grossesse. "On va attendre que tu fasses un bébé à ma fille et, promis, je me ferai tatouer son prénom !" avait-elle juré à son beau-fils. Attention, les paroles s'envolent mais les écrits restent...