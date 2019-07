Constance Jablonski : Son chéri Matthias Dandois taquiné par belle-maman...

Une relation solide qui n'est pourtant pas facilitée par les activités professionnels des deux intéressés : "On se donne des rendez-vous un peu n'importe où et au dernier moment, compte tenu de nos plannings respectifs, mais on arrive à se voir très souvent, explique d'abord l'égérie d'Etam sur sa relation avec Matthias. C'est formidable d'être avec quelqu'un qui connaît et comprend le rythme de ces métiers atypiques."

Au cours de l'entretien, Catherine commente le look du jeune homme, passionné de tatouages. "Je ne suis pas très tatouages, mais je reconnais que les siens sont beaux et lui vont très bien", révèle-t-elle, un compliment apprécié par Matthias, qui lui propose ensuite de lui en offrir un. Catherine lui répond : "Très bonne idée. On va attendre que tu fasses un bébé à ma fille et, promis, je me ferai tatouer son prénom." Une promesse qui serait à tenir, si elle était amenée à devenir grand-mère...

L'interview de Constance Jablonski dans ELLE, n°3840, en kiosques ce vendredi 26 juillet 2019.