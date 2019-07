Laetitia Casta : Entièrement nue et sublime en couverture de magazine

Laetitia Casta mène une brillante carrière d'actrice et s'est récemment distinguée dans deux films (L'Homme fidèle et L'Incroyable Histoire du Facteur Cheval, sortis en décembre 2018 et janvier 2019). Elle n'en a pas pour autant oublié la planète Mode. L'icône française s'y distingue à nouveau, en posant entièrement nue en couverture du magazine Elle.

Laetitia Casta possède un book impressionnant. Elle y ajoute les photos de sa cover story pour le magazine Elle. L'actrice et top model de 41 ans est la star du nouveau numéro de la publication, en kiosque ce vendredi 19 juillet 2019.

Photographiée par Blair Getz Mezibov, l'épouse de l'acteur et réalisateur Louis Garrel pose sur deux couvertures. En robe noire transparente Maison Rabih Kayrouz sur la première, elle est en tenue d'Eve sur la seconde.