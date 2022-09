Laury Thilleman très sexy en soutien-gorge, Iris Mittenaere affiche une coupe courte au bras de son fiancé

La Fashion Week de Paris a débuté le lundi 26 septembre 2022 et les défilés s'enchainent mais ne se ressemblent pas ! Le mardi 27, pour clôturer cette deuxième journée consacrée à la mode, c'est la marque spécialisée en lingerie, Etam, qui a dévoilé son show dans les jardins des Archives Nationales. Sa collection printemps-été 2023, la maison de prêt-à-porter française l'a fait défiler devant une foule incroyable d'invités, dont de nombreuses célébrités... et quelques anciennes Miss France !

Après avoir assisté au défilé Victoria/Tomas, Flora Coquerel s'est rendue, comme énormément de guests, rue des Francs Bourgeois, dans le 3e arrondissement de Paris. Vêtue d'une robe en satin très largement décolletée, elle a retrouvé ses anciennes camarades d'aventure Laury Thilleman - qui avait, elle aussi, mis le paquet dans un total look rouge -, Alicia Aylies, ancienne couronnée 2017, et Iris Mittenaere, cheveux courts, sans doute à l'aide d'une perruque, au bras de son chéri Diego El Glaoui.

En parlant de tiare et de diamants, une autre reine était présente ce soir-là. Il s'agit de Paloma, la grande gagnante de la première saison de l'émission Drag Race France, accompagnée de Daphné Bürki, membre officiel du jury du show, et de Kam Hugh. Etaient également présents aux jardins des Archives Nationales : la danseuse étoile Dorothée Gilbert, Alex Lutz, Djanis Bouzyani, Alice Belaïdi, Nicolas Duvauchelle et sa fiancée Chloé Roy, Diane Perreau, Kiara Amato, Soko, Clara Marz, Jade Lagardère, le couple d'influenceurs Nicocapone, Nicolas Scuderi et Daniela Pinto, Billy Crawford, Léa Elui et la chanteuse Carla, actuellement à l'affiche de l'émission Danse avec les stars, 12e saison, Cassandra Cano, Caterina Murino ainsi que Léna situations, son papa et ses camarades, Ewan Nataf, Marcus, Solène, Oli - du duo musical Big flo et Oli - et Cyndie. Pour assister à la suite de la Fashion Week, tout est encore possible. Il vous suffit de dégoter une invitation et de vous précipiter, en direction de Paris, jusqu'au mardi 4 octobre 2022.