Drag Race France : La gagnante Paloma décroche un rôle dans une série très populaire !

Et si celle-ci est devenue la star des téléspectateurs, elle ne compte pas s'arrêter là : en effet, dans la même interview, elle explique qu'elle vient de décrocher un rôle dans une série très populaire de TF1. "J'ai coaché Tomer Sisley l'année dernière pour une scène de drag dans la série Balthazar, explique-t-elle. De là est née une vraie amitié entre nous deux. Il a donc demandé aux scénaristes de m'écrire un rôle. Et je ne serai pas juste une drag-queen, je serai le meilleur ami non-binaire du héros et la baby-sitter de ses enfants. Pour une série télévisée sur une grande chaîne, c'est important."

Une médiatisation qui lui fait plaisir, elle qui sait à quel point leur rôle est important pour la représentation de la communauté LGBT : "On a la responsabilité, le devoir et la chance d'être les pionnières", souligne Paloma. "Nous allons être des modèles pour une génération qui n'en avait pas ou très peu en France. Aujourd'hui, on est là, sur le service public, à une heure de grande écoute et on cartonne. On est des putains de superstars", se félicite-t-elle, ravie de recevoir des messages de "jeunes téléspectateurs qui ont eu le courage de faire leur coming out grâce à l'émission".

Désormais, Paloma va donc se concentrer sur sa carrière future, sans oublier de jeter un oeil dans l'émission qui l'a faite connaitre : Drag Race France aura en effet une saison 2, diffusée bientôt.