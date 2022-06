Laurent Ruquier part à la rencontre des candidates de Drag Race France, découvrez les toutes !

Robes, spectacles et chansons s'apprêtent donc à défiler sur France TV Slash. RuPaul's Drag Race est diffusé en Amérique depuis l'année 2009, pour 14 saisons ainsi que des versions All Stars et des épisodes spéciaux pour les fêtes. RuPaul Charles, à l'origine du phénomène, a couronné des figures emblématiques du petit écran comme Bianca Del Rio, Jinkx Moonson ou, plus récemment - attention spoiler ! - Willow Pill. En adaptant le programme en France, Alexandra Redde-Amiel, la directrice des divertissements de France Télévisions, espère "faire rayonner la culture populaire auprès de ceux qui la font et de ceux qui ne la connaissent pas". "C'est notre mission de service public", assure-t-elle. Rendez-vous le 25 juin 2022, jour de la Marche des Fiertés, pour découvrir le résultat...