Laurent Ruquier quitte On est en direct : sa blague sur Léa Salamé qui ne passe pas inaperçue

La rumeur courait depuis un moment et Laurent Ruquier a fini par la confirmer : il cède la présentation d'On est en direct, qu'il avait lancée en 2020. Sur ses réseaux sociaux, il a expliqué : "C'est ma décision de quitter cette case horaire, n'étant pas à l'aise avec la co-animation pour un talk-show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je considère l'exercice trop frustrant." Au lendemain de cette annonce, le samedi 4 juin, il était aux commandes de sa dernière émission et prononçait ses adieux. "Je remercie tous nos téléspectateurs d'avoir eu l'amabilité de nous suivre pendant ces deux dernières années, pour moi même depuis plus longtemps [...] Merci pour votre fidélité pendant toutes ces années", avait-il déclaré.

C'est désormais seule que Léa Salamé devrait poursuivre l'aventure d'On est en direct dès la rentrée prochaine. La journaliste avait été recrutée pour la saison 2021-2022 dans l'idée de booster les audiences. Malheureusement, "de gros désaccords" seraient survenus avec Laurent Ruquier. Mais, ce dernier semble préférer en rigoler. "Je dois me confier aux auditeurs... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, je suis très fatigué", a-t-il lâché au micro des Grosses Têtes jeudi 17 juin sur RTL. Et pour son chroniqueur Jeanfi Janssens de rebondir : "On sent qu'il y a une pression qui est retombée, vous avez arrêté la télé il n'y a pas longtemps". Laurent Ruquier l'a alors corrigé : "Non, la télé m'a arrêté !"

Le compagnon d'Hugo Manos a ensuite glissé une petite blague à l'attention de son ex-partenaire dans l'émission, Léa Salamé. "J'ai envie d'aller pique-niquer, d'aller à l'aventure, avec de la limonade, un peu de pain, du beurre, des tranches de Salamé", a-t-il plaisanté avant de rectifier ses propos : "... de salami !"

Difficile ainsi de véritablement savoir si les deux journalistes sont toujours en aussi bons termes que dans le passé. Dans Touche pas à mon poste, on apprenait par exemple qu'en coulisses, ils ne s'étaient pas entendus sur "le choix des invités" mais aussi la manière de gérer le direct. "C'est vrai que c'est deux façons de travailler qui sont diamétralement opposées", affirmait Hugo Manos.