Flora Coquerel en bottes en cuir, une invitée en robe complètement transparente pour Victoria/Tomas

Le défilé Victoria/Tomas a également eu droit à un invité spécial. La créatrice Victoria Feldman a effectivement défilé, sur le catwalk, avec le petit bébé qu'elle a récemment eu avec Tomas Berzins, un garçon baptisé Rain. Le 22 mars 2022, les amoureux avaient annoncé la naissance de leur enfant sur le compte Instagram officiel de la marque de prêt-à-porter. Ils avaient, pour ce faire, partagé une photographie en noir et blanc, capturée à la maternité. "Rain Berzins, écrivaient simplement les parents. 21/03/2022." On ne sait pas encore si le petit Rain travaillera, plus tard, dans le monde merveilleux de la mode, mais toujours est-il qu'il a fait ses grands débuts sur le podium dans les bras de maman. Il se pourrait donc bien qu'il fasse, dans le futur, la pluie et le beau temps lors de la Fashion Week...