Gims de sortie à Saint-Tropez, sa femme Demdem en tenue légère à la plage

"Elle est inspirante"

Habituellement très discret sur sa vie privée, il a accepté d'en dire un peu plus sur sa moitié - avec qui il vit entre Paris et Marrakech - dans une interview accordée à l'influenceuse Magali Berdah au printemps dernier. "Demdem, bizarrement, c'est l'inverse de moi, c'est l'antistar", a-t-il d'abord indiqué, avant d'entrer un peu plus dans les détails. "Elle est inspirante, on a l'impression qu'elle est tellement sûre d'elle et tout alors que pas du tout, c'est quelqu'un plein de doute, c'est quelqu'un vraiment de normal... Plein de doutes, plein d'incertitudes mais tellement intelligente, tellement avant-gardiste. Elle a beaucoup de bon sens, c'est quelqu'un de très logique. C'est quelqu'un de très simple", a-t-il révélé.

Une déclaration qui n'a pas échappé à la jeune femme, qui avait reposté l'interview dans sa story instagram. "Qui me connait mieux ?" avait-elle écrit en ajoutant des petits coeurs blancs. De quoi faire fondre le coeur des internautes, très touchés par tant d'amour.