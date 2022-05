Gims : Rares et touchantes confidences sur sa femme Demdem, qui "l'inspire sans le savoir"

Alors que celle-ci lui demandait de décrire la jeune femme d'origine malienne, Gims, plutôt discret en général sur son histoire d'amour, a finalement accepté d'évoquer le sujet. "Demdem, bizarrement, c'est l'inverse de moi, c'est l'antistar", a-t-il d'abord expliqué, justifiant la discrétion de sa femme sur Instagram par le fait que "les réseaux, parfois, ça lui casse la tête".

La jeune femme, qui "ne parle pas vraiment dans ses snaps", n'est pas du tout "quelqu'un qui aime la lumière", selon son mari, qui sait qu'il est responsable de sa "starification". "C'est moi qui lui ai proposé de faire ce clip de Tout Donner, c'était mon idée, ça me faisait plaisir, je voulais lui faire plaisir parce qu'on la voyait jamais et moi j'étais toujours absent, toujours là-bas. Donc j'ai voulu la rentrer dans mon monde. C'est parti de là, je décide de faire ce clip avec elle, aux Etats-Unis, on a passé un vrai moment", raconte-t-il.

Marié depuis 17 ans, le couple vit entre Paris et Marrakech, et profite de leurs amis, notamment la chanteuse Vitaa. Mais s'il ne l'expose pas, Gims sait tout ce qu'il doit à sa femme. "C'est quelqu'un qui m'inspire mais sans le savoir, ça je peux pas lui dire tu vois. Mais elle est inspirante, on a l'impression qu'elle est tellement sûre d'elle et tout alors que pas du tout, c'est quelqu'un plein de doute, c'est quelqu'un vraiment de normal... Plein de doutes, plein d'incertitudes mais tellement intelligente, tellement avant-gardiste. Elle a beaucoup de bon sens, c'est quelqu'un de très logique. C'est quelqu'un de très simple", explique-t-il à Magali Berdah, qui semble totalement du même avis.

Une jolie déclaration que la jeune femme a beaucoup apprécié : en légende de l'interview, qu'elle a repostée dans sa story Instagram, elle a ajouté plusieurs coeurs blancs et une petite phrase destinée à son mari "Qui me connait mieux ?". Un amour comme le leur, on adore !